Незнакомые женщины и наркотики: хоккеист сборной России угодил в грандиозный скандал – видео

Лидер сборной России по хоккею Евгений Кузнецов угодил в громкий скандал после того, как в сети появилось видео, на котором спортсмен запечатлен в кадре с неизвестной девушкой и веществами, похожими на наркотики.

Кузнецов категорически опроверг, что когда-нибудь употреблял подобные вещества.

Евгений Кузнецов "Спорт-Экспресс"

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"Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы – я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу. Этому видео год. Дело было летом 2018 года в Вегасе, когда мы выиграли Кубок Стэнли. К прошедшему чемпионату мира это тем более не имеет никакого отношения. Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит – незнакомые женщины, непонятные вещества на столе – позвонил другу и ушёл оттуда как можно быстрее", – цитирует Кузнецова "Спорт-Экспресс".

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России по хоккею проиграла Финляндии в полуфинале чемпионата мира и завоевала лишь "бронзу" турнира.

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