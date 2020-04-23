Невзоров высмеял Соловьева из-за Уткина: спортивные итоги 22 апреля

Украинский супертяж Александр Усик выступил против девушек в боксе, а российский публицист Александр Невзоров умыл пропагандиста Владимира Соловьева в споре с комментатором Василием Уткиным.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 22 апреля.
Кроме того, в сети вспомнили знаменитую месть Владимира Кличко за брата. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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