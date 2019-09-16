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16 сентября • обновлено в 12:39
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Нет таких рекордов, которые нельзя превзойти — Сергей Бубка в блиц-шоу "Без грима"

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Человек, который доказал, что выше головы не только можно, а и нужно прыгать, 35-кратный рекордсмен мира, что зафиксировано в книге рекордов Гиннесса, олимпийский чемпион и Герой Украины Сергей Бубка рассказал в эксклюзивном интервью Анне Буткевич о том, какая из побед для него самая значимая, кто из голливудских актеров сыграл бы его лучше всех, почему он вручил сыну теннисную ракетку, а не шест, и какой его любимый завтрак.

Смотрите 17 сентября в 07:30 на ObozTV

Нет таких рекордов, которые нельзя превзойти — Сергей Бубка в блиц-шоу "Без грима"

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