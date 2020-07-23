Непобедимый украинский супертяж отказался драться на шоу Усика из-за Поветкина

Максим Иншаков Бокс 23:08, 23.07.2020 Обновлено: 23:21, 23.07.2020

Непобедимый украинский супертяж Игорь Шевадзуцкий (4-0, 4 КО) отказался выступить в дебютном вечере бокса Big Boxing Night промоутерской компании Usyk 17 Promotion.

30-летний уроженец Кривого Рога будет помогать российскому боксеру Александру Поветкину готовиться к бою против Диллиана Уайта. Тренировочный лагерь рассчитан на 3 недели.

"Шевадзуцкий не примет участие в вечере бокса 1 августа, как сообщалось ранее. Проспект супертяжелого веса станет одним из спарринг-партнеров Поветкина, который проходит подготовку к бою с Уайтом", – говорится в Instagram boxingtime.ua.

Игорь Шевадзуцкий
Instagram boxingtime.ua

1 июля Шевадзуцкий на вечере бокса в Киеве в первом раунде нокаутировал Игоря Пилипенко (5-50-2, 1 КО) из Запорожья.

Последний бой Поветкин провел в декабре 2019 года против американца Майкла Хантера за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории, поединок завершился ничейным результатом.

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