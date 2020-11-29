Непобедимый украинец выиграл бой во Франции: спортивные итоги 28 ноября

Максим Иншаков Спорт 09:39, 29.11.2020 Обновлено: 09:50, 29.11.2020

Небитый украинский супертяж победил в разгромном бою во Франции, а 62-килограммовая девушка-боец MMA нокаутировала 240-килограммового соперника.

Кроме того, "сын" Марадоны потребовал выкопать тело футболиста ради ДНК-теста.

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Небитый украинский супертяж победил в разгромном бою во Франции. Видео

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