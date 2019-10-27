Непобедимый боксер из Харькова мощной атакой вырубил соперника в 1-м раунде - видеофакт

Уроженец Харькова Федор Черкашин (13-0, 8 КО), принявший в 2018-м гражданство Польши, добыл эффектную победу над аргентинцем Гуидо Питто (26-7-2, 8 КО).

Федор Черкашин

Уже в стартовом раунде у 23-летнего экс-украинца прошла комбинация из боковых ударов. Спустя мгновение Питто пропустил еще один силовой, оказавшись в нокдауне.

Гуидо поднялся на ноги и попытался вернуться в бой, но после мощнейшего града ударов от черкашина, рефери остановил встречу.

"Очередная победа и шаг вперед! Рад проделанной работе с Федором Лапиным. Спасибо Вам огромное за поддержку и теплые слова! Очень приятно, идем дальше", - прокомментировал свой успех боксер.

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В июле этого года Черкашин добыл эффектную победу над австралийцем Весом Каппером (20-4, 12 КО).

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