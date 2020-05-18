"Недопустимо": легенда украинского спорта указал на ошибку Усика в перепалке с Грицаем

Легендарный украинский пловец Денис Силантьев упрекнул боксера Александра Усика в реакции на вызов, который тому бросил Богдан Грицай.

По мнению вице-чемпиона Олимпиады-2000, супертяжу следовало проигнорировать обращение борца, который раскритиковал Усика за его пророссийскую позицию.

Денис Силантьев УНН

"Я бы в этой ситуации на месте Усика, наверное, занимался своим делом. И не то, чтобы не обращал внимания, но не давал бы ответ. Не стал бы отвечать на выпады. Тем более, он сказал, что этих выпадов очень много, много людей, которые хотят вызвать его на бой. Он – профессионал своего дела, и это недопустимо обращать внимание на выпады. Их будет еще очень много, я думаю. На всех не хватит ни сил, ни времени, а у него есть своя цель, и он должен к ней идти", – цитирует Селантьева Sport.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александра Усика Александр Красюк выразил мнение, что Богдан Грицай хочет попиариться за счет его клиента.

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