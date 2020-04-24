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24 апреля • обновлено в 10:59
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"Не знаю, как назвать": Левченко откровенно высказался об Усике

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Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко не смог найти объяснение словам боксера Александра Усика о Крыме и коронавирусе.

"Я даже не знаю, как это назвать. Иногда задумываешься, почему такие высказывания делаются такими взрослыми людьми. Людьми, которые имеют огромное влияние на нашу общественность. Для меня высказывания Усика были совершенно непонятны. Может, его на это спровоцировали. Но в любом случае, я с этими высказываниями не согласен: ни по коронавирусу, ни по Крыму, ни по другим вопросам", – рассказал Левченко в интервью изданию Tribuna.

Евгений Левченко

Евгений Левченко

Газета Провинция

Он также считает, что Усик имеет право на собственное мнение, но его высказывания не являются правомерными.

"Он имеет право на свою точку зрения, но являются ли эти высказывания правомерными? Я считаю, что нет. Для меня это очень странно. Когда люди говорят, не думая, это вызывает гнев. Коронавирус – это больная тема. Два моих близких друга лежали в реанимации. Когда он все это просто отметает и говорит кушать чеснок, ходить причащаться, целовать иконки и все будет нормально – это очень глупо", – добавил экс-футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Левченко жестко раскритиковал YouTube-канал бывшего игрока киевского "Динамо" Александра Алиева.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Александр Усик Евгений Левченко
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Забралов Ник
Забралов Ник
русоватанізм - гірше коронавірусу... у храмі зсрф мозаїки диктаторів хх ст., скоро ікони будуть писати..
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