"Не сможет": чемпион мира рассказал, чем завершится бой Ломаченко

Чемпион мира по версии WBC в наилегчайшей весовой категории британец Чарли Эдвардс (15-1, 6 KO) уверен, что Василий Ломаченко не сможет праздновать легкую победу над Люком Кэмпбеллом.

Василий Ломаченко

"Я убежден, что с самого начала бой будет неудобен для Ломаченко, потому что Люк очень хороший боец. Он ездил по всему миру, у него есть опыт, он видел все различные стили. Ломаченко не сможет ошеломить его своей работой ног, потому что у Люка также хорошая работа ног, он видел подобную быструю работу ног ранее и имеет опыт против этого. Бой будет не односторонним, но позже Ломаченко нащупает свой ритм, будет идти на него и выиграет решением судей", - заявил Эдвардс порталу Behind The Gloves.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко получит самый большой гонорар в карьере за поединок против Люка Кэмпбелла. Бой пройдет 31 августа в Лондоне. Уже известно, какой канал покажет встречу в Украине, а также свежие котировки букмекеров.

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