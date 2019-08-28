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"Не сможет": чемпион мира рассказал, чем завершится бой Ломаченко

1.9т Читать материал на украинском

Чемпион мира по версии WBC в наилегчайшей весовой категории британец Чарли Эдвардс (15-1, 6 KO) уверен, что Василий Ломаченко не сможет праздновать легкую победу над Люком Кэмпбеллом.

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

"Я убежден, что с самого начала бой будет неудобен для Ломаченко, потому что Люк очень хороший боец. Он ездил по всему миру, у него есть опыт, он видел все различные стили. Ломаченко не сможет ошеломить его своей работой ног, потому что у Люка также хорошая работа ног, он видел подобную быструю работу ног ранее и имеет опыт против этого. Бой будет не односторонним, но позже Ломаченко нащупает свой ритм, будет идти на него и выиграет решением судей", - заявил Эдвардс порталу Behind The Gloves.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко получит самый большой гонорар в карьере за поединок против Люка Кэмпбелла. Бой пройдет 31 августа в Лондоне. Уже известно, какой канал покажет встречу в Украине, а также свежие котировки букмекеров.

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Тема
Ломаченко – Кэмпбелл
Персона
Василий Ломаченко
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Политолог оценил заявление Коломойского об отмене антироссийских санкций «Прощупывает ситуацию» Марина Лемуткина, 28 августа 2019 28 августа стало известно, что украинский олигарх Игорь Коломойский выступил с идеей частичного снятия антироссийских санкций. Однако не это главное. Гораздо важнее, что в этом контексте Коломойский впервые призвал украинские власти отделить вопрос Крыма от вопроса Донбасса. О возможности разворота во внешней политике Украины и «размена» с Россией мятежных юго-восточных украинских областей на Крым вместе с «МК» рассуждали ведущие эксперты и, отвергнув возможность радикальных изменений, констатировали, что некоторые подвижки все же есть. Понятно, что введенные Киевом санкции напугали Россию, мягко говоря, не сильно, будь то выход Украины из зоны свободной торговли в рамках СНГ, эмбарго или введение специальных пошлин на уцелевшие в минимальных объемах поставки продукции из России. В конце концов, спрос — и немалый - на попавшие под запрет в соседней стране российские удобрения, сельхозпродукцию или цемент с фанерой сохраняется и в нашей стране. Так что для нас, да и для мирового сообщества в целом гораздо интереснее не перспективы отмены Украиной антироссийских санкций, а едва ли не впервые открыто высказанная идея разделить вопросы Крыма и самопровозглашенных республик Юго-Востока Украины при обсуждении взаимоотношений обеих стран.
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