"Не считаю за человека": легенда российского MMA ответил Емельяненко

Легендарный российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров ответил на оскорбления в свой адрес со стороны Александра Емельяненко, заявив, что не считает его за человека.

"Этого гражданина я вообще не считаю за человека. Когда мы встретимся, просто в темной комнате, чтобы никто не видел, то я разберусь. Там не такие силы, как у его брата, брат-то хоть чему-то научился. Я всегда заступался за него и вот дозаступался. Не делай добра – не получишь зла", – цитирует Тактарова издание Pravda.ru.

Олег Тактаров Чемпионат

Напомним, что он стал первым россиянином, победившим на турнире UFC. Это случилось в 1995 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Емельяненко жестко наехал на Тактарова из-за его слов в адрес жителей Чечни, а затем заявил, что он не сделал никакого вклада в развитие смешанных единоборств в России.

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