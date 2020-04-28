"Не имеют силы": Уткин заступился за футболиста, раскритиковавшего Путина

Российский комментатор Василий Уткин встал на защиту голкипера "Крыльев Советов" Евгения Фролова, который жестко раскритиковал дейстия властей, назвав граждан России рабами.

"Высказываться на общественно значимые темы, иметь мнение о лидере государства и положении в стране – право, гарантированное конституцией. Если чертов клубный контракт или любое вообще трудовое соглашение накладывает ограничение на гражданские права, такие пункты в них не имеют силы", – написал Уткин у себя в Telegram-канале.

Василий Уткин Коммерсант

Он также отметил, что "Крылья Советов" были вынуждены объявить о санкциях в адрес Фролова, несмотря на гнев болельщиков команды, поскольку от этого зависит их финансирование.

Как сообщал OBOZREVATEL, голкипер выразил недовольство из-за законов и полного пренебрежения к обществу со стороны российских властей, после чего был оштрафован клубом.