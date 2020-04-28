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28 апреля • обновлено в 09:50
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"Не имеют силы": Уткин заступился за футболиста, раскритиковавшего Путина

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Российский комментатор Василий Уткин встал на защиту голкипера "Крыльев Советов" Евгения Фролова, который жестко раскритиковал дейстия властей, назвав граждан России рабами.

"Высказываться на общественно значимые темы, иметь мнение о лидере государства и положении в стране – право, гарантированное конституцией. Если чертов клубный контракт или любое вообще трудовое соглашение накладывает ограничение на гражданские права, такие пункты в них не имеют силы", – написал Уткин у себя в Telegram-канале.

Василий Уткин

Василий Уткин

Коммерсант

Он также отметил, что "Крылья Советов" были вынуждены объявить о санкциях в адрес Фролова, несмотря на гнев болельщиков команды, поскольку от этого зависит их финансирование.

Как сообщал OBOZREVATEL, голкипер выразил недовольство из-за законов и полного пренебрежения к обществу со стороны российских властей, после чего был оштрафован клубом.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Василий Уткин
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