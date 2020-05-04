Назван самый опасный вид спорта для заражения коронавирусом

Туринский политехнический университет провел исследование, в ходе которого выяснил, что волейбол является наиболее опасным видом спорта с точки зрения риска заболеть коронавирусом.

Как сообщает официальный сайт олимпийского комитета Италии, для получения финальных результатов представители национальных федераций оценили такие факторы, как контактность, взаимодействие со зрителями, дополнительным персоналом, возможность использования цифровых устройств в 387 видах спорта.

Самый опасный вид спорта для заражения коронавирусом - волейбол The Jakarta Post

Кроме анкетирования в исследовании использовались и научные наработки, в частности оценивалось распространение вируса в разной среде. К примеру, высокая влажность помогает инфекции дольше оставаться в воздухе.

Отметим, что на втором месте по опасности заболеть коронавирусом находится регби, на третьем – баскетбол, а на четвертом – дзюдо.

Риск заразиться коронавирусом в разрезе видов спорта Volleyball.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые объяснили, как не заразиться коронавирусом во время занятий спортом на улице.