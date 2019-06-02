Назван лучший гол сезона в Лиге чемпионов

Наблюдатели Европейского футбольного союза УЕФА представили топ-10 лучших голов сезона в Лиге чемпионов.

Криштиану Роналду в матче 7 ноября 2018 года против МЮ

Возглавил десятку удар форварда итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду в четвертом туре против "Манчестер Юнайтед" (1:2).

На видео с 4:54

Остальная девятка выглядит следующим образом:

2. Лионель Месси ("Барселона" – "Ливерпуль") – первый матч 1/2 финала, 01.05.2019

3. Садьо Мане ("Бавария" – "Ливерпуль") – ответный матч 1/8 финала, 13.03.2019

4. Иван Ракитич ("Тоттенхэм" – "Барселона") – второй тур, 03.10.2018

5. Лерой Сане ("Манчестер Сити" – "Хоффенхайм") – шестой тур, 12.12.2018

6. Килиан Мбаппе ("Манчестер Юнайтед" – "Пари Сен-Жермен") – первый матч 1/8 финала, 12.02.2019

7. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити" – "Шахтер") – четвертый тур, 07.11.2018

8. Усман Дембеле ("Барселона" – "Тоттенхэм") – шестой тур, 11.12.2018

9. Филиппе Коутиньо ("Барселона" – "Манчестер Юнайтед") – ответный матч 1/4 финала, 16.04.2019

10. Луис Суарес ("Барселона" – "Ливерпуль") – первый матч 1/2 финала, 01.05.2019

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Роналду ударил чемпионским кубком сына и невесту. Этот момент попал на видео.

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