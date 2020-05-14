Найден способ организовать работу спортклубов во время пандемии коронавируса

Максим Богданов Другие виды спорта 19:17, 14.05.2020 Обновлено: 19:20, 14.05.2020

Спортзалы в Швейцарии на своем примере продемонстрировали, как можно организовать работу во время пандемии коронавируса.

Спортзал в Швейцарии
imgur.com

Администраторы клубов составили список из 4 правил, которые обязаны исполняться беспрекословно, сообщает imgur.

  • Правило №1. В зале занимаются не больше 5 человек. Зал расчерчен. Снаряжение было передвинуто таким образом, чтобы у каждого была своя зона для тренировки с которой нельзя уходить. На такую группу из 5 человек выделен один тренер, который контролирует процесс и помогает.

  • Правило №2. Клиенты обязаны приходить сразу в тренировочной форме, из-за того, что пользование раздевалками и душевыми небезопасно.

  • Правило №3. Клиенты обязаны предварительно записываться на любые тренировки, которые идут строго по расписанию. Остаться больше чем на час без записи нельзя.

  • Правило №4. Вход и выход через разные двери. Используется пожарный выход, чтобы новая группа не пересекалась с теми, кто уже позанимался.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 22 мая ослабят карантин, однако речь об открытии спортзалов пока не идет.

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