Главная Новости
15 мая • обновлено в 12:07
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Найден способ организовать работу спортклубов во время пандемии коронавируса

9.5т
Читать материал на украинском

Спортзалы в Швейцарии на своем примере продемонстрировали, как можно организовать работу во время пандемии коронавируса.

Спортзал в Швейцарии

Спортзал в Швейцарии

imgur.com

Администраторы клубов составили список из 4 правил, которые обязаны исполняться беспрекословно, сообщает imgur.

  • Правило №1. В зале занимаются не больше 5 человек. Зал расчерчен. Снаряжение было передвинуто таким образом, чтобы у каждого была своя зона для тренировки с которой нельзя уходить. На такую группу из 5 человек выделен один тренер, который контролирует процесс и помогает.

  • Правило №2. Клиенты обязаны приходить сразу в тренировочной форме, из-за того, что пользование раздевалками и душевыми небезопасно.

  • Правило №3. Клиенты обязаны предварительно записываться на любые тренировки, которые идут строго по расписанию. Остаться больше чем на час без записи нельзя.

  • Правило №4. Вход и выход через разные двери. Используется пожарный выход, чтобы новая группа не пересекалась с теми, кто уже позанимался.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 22 мая ослабят карантин, однако речь об открытии спортзалов пока не идет.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
11
23
Смешно
7
Интересно
6
Печально
7
Трэш
Спорт Другие виды спорта

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Унион
VS
Бавария
Тотал голов Левандовски больше 1.5
2.90 Сделать ставку
Кельн
VS
Майнц
Победа Кельна
1.96 Сделать ставку
Айнтрахт
VS
Боруссия М
Победа Боруссии М с форой (0)
1.77 Сделать ставку
Хоффенхайм
VS
Герта
Герта не проиграет
1.72 Сделать ставку
Team Secret
VS
Heretics
Победа Heretics
1.60 Сделать ставку
AVEZ
VS
Heretics
Победа Heretics с форой в -2,5 раунда
1.60 Сделать ставку
Winstrike
VS
Syman
Победа Syman
1.87 Сделать ставку
Endpoint
VS
KOVA
Победа Endpoint с форой в -3,5 раунда
1.72 Сделать ставку
SKADE
VS
SMASH
Победа SMASH
1.95 Сделать ставку
Аугсбург
VS
Вольфсбург
Тотал меньше 2.5
1.91 Сделать ставку