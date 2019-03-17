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На зубочистках: Шевченко объяснил, что показывал Суркису на матче с "Челси"

На зубочистках: Шевченко объяснил, что показывал Суркису на матче с "Челси"
Андрей Николаевич сделал признание
1.5тЧитать материал на украинском

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал кадры с трансляции матча "Динамо" - "Челси", на которых он что-то показывает на зубочистках Игорю Суркису.

"Эмоционально обсуждали некоторые моменты в игре, но это не было связано с каким-то комментарием с моей стороны по игре. Мы просто обменялись нашими эмоциями. Я как специалист эмоционально обсудил некоторые моменты, были интересные шансы для развития атаки "Динамо". Это не связано ни с какой тактикой", – сказал Шевченко в эфире программы "Великий футбол" на канале "Футбол".

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Суркис назвал санкции для "Динамо" за 0:5 от "Челси"

Напомним, что киевское "Динамо" в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы со счетом 0:5 проиграло лондонскому "Челси". Первый матч в Англии завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

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Тема
Динамо - Челси
Персоны
Игорь Суркисфутболист Андрей Шевченко
Место
УкраинаКиев
Теги
ФК Динамо КиевФК Челси
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