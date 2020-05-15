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15 мая • обновлено в 12:07
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"На втором месте": Валуев сравнил интерес к Украине и коронавирусу на росТВ

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Знаменитый российский супертяжеловес, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что коронавирус отошел на второй план в России, а тема Украины снова вышла на первое место.

Он показал, как в авторской передаче пропагандиста Владимира Соловьева обсуждается тема нашей страны.

"Друзья, что-то меняется. Вспомнили незалежную. Все, коронавирус на второе место. Видимо, градус решили понизить. Больше проблем не осталось", – иронично подписал снимок экс-боксер у себя Instagram.

Николай Валуев

Николай Валуев

Российская газета

За сутки 14 мая в России зафиксировано 10598 новых случаев заражения коронавирусом, 113 смертей и 4696 выздоровевших. Всего в стране более 262 тысяч заболевших COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валуев высказался о попадании украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко в базу сайта "Миротворец" и рассказал, как он относится к событиям 2014 года в Украине.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Персона
Николай Валуев
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