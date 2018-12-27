На Россию завели дело из-за Крыма: спортивные итоги 26 декабря

У России возникли серьезные проблемы из-за Крыма, а экс-соперник Усика резко ответил известному боксеру. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 26 декабря.
Кроме того,американский супертяж не верит в Усика, Ломаченко сделал заявление о своей карьере и Хабиб и МакГрегор пошли на неожиданный шаг. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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