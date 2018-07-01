Может помолчишь? Сеть возмутили маты "рупора Кремля" Симоньян в честь победы РФ 

Главный редактор пропагандистского агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян после победы сборной РФ над командой Испании на чемпионате мира по футболу нецензурно выругалась в сети.

"Россия а**энннннннааа, братан!!!!!!!!!!!!!!!!!!", - написала она в своем Twitter.

Однако многие пользователи не одобрили столь эмоциональной реакции, указав пропагандистке, что она является публичной личностью.

"Эх, Рита, дитя общепита", "Понимаю эмоции,ну зачем на матах, ты же публичная личность!!", "Базарная дешёвка, из быдла, для быдла с любовью", "Почему я не удивлен, что главный редактор помойки ведет себя, как быдло", - пишут пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России в 1/8 ЧМ-2018 сенсационно выиграла у сборной Испании по пенальти со счетом 4:3.

Некоторые пользователи сети не разделили радости болельщиков, напомнив о поднятии тарифов на ЖКХ и пенсионного возраста, а также вступления в силу так называемого "пакета Яровой".

Перед матчем россияне в сети массово давали нелепые обещания на случай победы РФ над Испанией.