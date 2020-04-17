"Мог бы приревновать": Уткин объяснил оскорбление в адрес Соловьева

Российский футбольный комментатор Василий Уткин объяснил, что значит словосочетание "педерастическая обезьяна", которым он назвал пропагандиста Владимира Соловьева.

"Что касается педерастической обезьяны, то… А понравилось вам слово, да? Вы знаете, у многих людей есть специальные присказки, которыми они пользуются по много раз на дню. Причем, в зависимости от тональности, это может быть как намерением задеть или как-то вызвать интерес, так и поощрительно. Об этом знают люди, с которыми я близко общаюсь. Кто-то из них мог бы даже приревновать", – сказал Уткин в интервью Алесе Бацман.

Алеся Бацман и Василий Уткин

Он также отметил, что очень обрадовался, поскольку может передать свою интонацию в твите (записи в социальной сети Twitter – Ред.).

"Значит я действительно не потерял навыки обращения с русским языком", – добавил Василий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Уткин и Владимир Соловьев устроили перепалку в сети, которая началась с твита, в котором комментатор назвал пропагандиста педерастической обезьяной.

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