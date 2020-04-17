Главная Новости
17 апреля • обновлено в 11:34
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости спорта

"Мог бы приревновать": Уткин объяснил оскорбление в адрес Соловьева

1.4т
Читать материал на украинском

Российский футбольный комментатор Василий Уткин объяснил, что значит словосочетание "педерастическая обезьяна", которым он назвал пропагандиста Владимира Соловьева.

"Что касается педерастической обезьяны, то… А понравилось вам слово, да? Вы знаете, у многих людей есть специальные присказки, которыми они пользуются по много раз на дню. Причем, в зависимости от тональности, это может быть как намерением задеть или как-то вызвать интерес, так и поощрительно. Об этом знают люди, с которыми я близко общаюсь. Кто-то из них мог бы даже приревновать", – сказал Уткин в интервью Алесе Бацман.

Алеся Бацман и Василий Уткин

Алеся Бацман и Василий Уткин

Он также отметил, что очень обрадовался, поскольку может передать свою интонацию в твите (записи в социальной сети Twitter – Ред.).

"Значит я действительно не потерял навыки обращения с русским языком", – добавил Василий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Уткин и Владимир Соловьев устроили перепалку в сети, которая началась с твита, в котором комментатор назвал пропагандиста педерастической обезьяной.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Алеся Бацман Владимир Соловьев Василий Уткин
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4662.

    Вылечились: 246. Умерли: 125.

  • В мире заболели более 2 миллионов человек, погибли – более 140 тысяч.

  • Карантин уже решили продлить до мая, транспорт могут запустить аж в июне.

  • ВОЗ предупредила об опасности пандемии для сотен тысяч детей.

  • Обнаружен скрытый симптом COVID-19 – слизь разрушает легкие за неделю.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Beyond
VS
JiJieHao
Победа Beyond
2,35 Сделать ставку
paiN
VS
Imperial
Победа Imperial с форой в +1,5 карты
1.60 Сделать ставку
SKADE
VS
Endpoint
Тотал больше 26,5 раундов
1.90 Сделать ставку
Gambit Youngsters
VS
Copenhagen Flames
Победа Gambit Youngsters
1.75 Сделать ставку
pro100
VS
Nemiga
Тотал больше 2,5 карт
1.90 Сделать ставку
Beyond
VS
D13
Победа Beyond
1.70 Сделать ставку
Рух
VS
Минск
Инд. тотал Минска больше 1
1.95 Сделать ставку
Ислочь
VS
Славия
Славия не проиграет
1.70 Сделать ставку
Витебск
VS
Динамо Брест
Победа Динамо Брест
1.75 Сделать ставку
БАТЭ
VS
Торпедо-БелАЗ
Тотал меньше 2.5
1.78 Сделать ставку