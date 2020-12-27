Милевский рассказал об отношении к Зеленскому из-за пародий: спортивные итоги 26 декабря

Милевский вспомнил пародии Зеленского, и сказал, что сделал бы при встрече с ним, а в семье Гарри Каспарова случилась смертельная трагедия.

Кроме того, знаменитая украинская теннисистка рассказала о сообщениях ненавистников и "Манчестер Сити" по информации СМИ принял окончательное решение по Зинченко.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 26 декабря. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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