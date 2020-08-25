МоваЯзык

Топ-темы:

Месси уведомил "Барселону", что покидает клуб – Marca

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
2,4 т.
Лионель Месси

Лионель Месси покидает "Барселону".

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси решил окончательно покинуть команду, утверждает Marca.

По информации источника, аргентинец хочет воспользоваться своим правом расторгнуть контракт в одностороннем порядке и уже уведомил клуб по факсу о своем желании уйти.

Отмечается, что данный пункт истек 10 июня, однако нетипичная ситуация с коронавирусом, вероятно, позволит игроку воспользоваться данной опцией.

Ожидается, что Месси не будет участвовать в тренировках команды в эти выходные и не станет проходить тестирование на коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, наиболее высокие шансы приобрести Лео у французского "Пари Сен-Жермен" и итальянских "Интера" и "Ювентуса"

21 августа стало известно, что в руководстве "сине-гранатовых" допустили возможную продажу 33-летнего звездного игрока. При этом в "Барселоне" постараются удержать Месси. Нынешний контракт аргентинца с клубом истекает летом 2021 года.

Ранее нидерландский наставник Роналд Куман на презентации в связи с назначением его на пост главного тренера "Барселоны", высказался про Лионеля Месси.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

ФК БарселонаЛионель Месси
Поделиться в Facebook
  2. Спорт
  3. Футбол