Месси уведомил "Барселону", что покидает клуб – Marca

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси решил окончательно покинуть команду, утверждает Marca.

По информации источника, аргентинец хочет воспользоваться своим правом расторгнуть контракт в одностороннем порядке и уже уведомил клуб по факсу о своем желании уйти.

Отмечается, что данный пункт истек 10 июня, однако нетипичная ситуация с коронавирусом, вероятно, позволит игроку воспользоваться данной опцией.

Ожидается, что Месси не будет участвовать в тренировках команды в эти выходные и не станет проходить тестирование на коронавирус.

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21 августа стало известно, что в руководстве "сине-гранатовых" допустили возможную продажу 33-летнего звездного игрока. При этом в "Барселоне" постараются удержать Месси. Нынешний контракт аргентинца с клубом истекает летом 2021 года.

Ранее нидерландский наставник Роналд Куман на презентации в связи с назначением его на пост главного тренера "Барселоны", высказался про Лионеля Месси.

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