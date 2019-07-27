Менеджера Ломаченко обвинили в смерти Дадышева: спортивные итоги 26 июля

Менеджер Ломаченко возмутился из-за обвинений в смерти Дадашева, назвав это маразмом, а украинский форвард "Гента" выдал фантастический матч в Лиге Европы.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 26 июля.

Кроме того, Ломаченко неожиданно высказался о бое с Кэмпбеллом, а российский эксперт назвал причину смерти Дадашева. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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