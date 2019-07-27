Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости спорта

Менеджера Ломаченко обвинили в смерти Дадышева: спортивные итоги 26 июля

2.1т Читать материал на украинском

Менеджер Ломаченко возмутился из-за обвинений в смерти Дадашева, назвав это маразмом, а украинский форвард "Гента" выдал фантастический матч в Лиге Европы.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 26 июля.

Менеджера Ломаченко обвинили в смерти Дадышева: спортивные итоги 26 июля

Кроме того, Ломаченко неожиданно высказался о бое с Кэмпбеллом, а российский эксперт назвал причину смерти Дадашева. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

"Маразм": менеджер Ломаченко возмутился из-за обвинений в смерти Дадашева

"Могу проиграть": Ломаченко неожиданно высказался о бое с Кэмпбеллом

"Отвратительная!" Российский эксперт назвал причину смерти Дадашева

Максим Дадашев умер: Россия инициирует международный скандал

Российский клуб опозорился в дебютном матче Лиги Европы

"Мое беспокойство": Белью откровенно высказался об Усике

Украинский форвард "Гента" выдал фантастический матч в Лиге Европы: видео

В украинском футболе принято революционное решение: все подробности

Российского хоккеиста убили за благородство

"Снимут с чемпионата?" Появилась реакция клубов на скандальное решение УПЛ

"Поэтому и дебил": легенда "Спартака" оскорбил экс-тренера "Карпат"

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel