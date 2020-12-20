Пидручного подвела стрельба в масс-старте Кубка мира по биатлону

Мужской гонкой с массовым стартом на дистанции 15 км в австрийском Хохфильцене продолжилась программа 4-го этапа Кубка мира по биатлону.

Украина в этой дисциплине была представлена Дмитрием Пидручным, который финишировал 24-м.

29-летний уроженец Тернопольщины великолепно стартовал, отстрелялся на 0 на первых двух огневых рубежах и уверенно шел в десятке сильнейших, отставая от лидера в пределах 7 секунд.

Такой темп оказался не по силам украинцу. На стрельбе стоя у Димы возникли проблемы со стабилизацией дыхания и как результат – два неточных выстрела. Со стрельбища наш биатлонист ушел 20-м. На второй стойке Пидручный вновь дважды промахнулся.

Результаты масс-старта

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне сборная Украины по биатлону провалилась в гонках преследования. Лучший среди мужчин стал именно Пидручным, но выше 21-го места Дмитрий подняться не смог.

У женщин Юлия Джима спрогрессировала на 17 мест по сравнению со стартом, однако финишировала лишь 23-й.