Знаменитая украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая специализируется на прыжках в длину, побаловала подписчиков горячим видео в белом купальнике.

В замедленном клипе 24-летняя красавица медленно выныривает из воды, демонстрируя поклонникам свои упругие формы.

"Summer weekend. Так хочется иметь у своего дома такой басейн, и в выходные дни просто наслаждаться солнышком и уютом. Теперь это моя маленькая мечта", – подписала ролик спортсменка.

Под публикацией пользователи не поскупились на восторженные комментарии, признав, что все выглядит очень соблазнительно.

Марина Бех выложила соблазнительное видео в мокром купальнике Instagram Марины Бех

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинка поразила потрясающей фигурой в бикини, разместив снимок с отпуска в турецком Белеке.

До этого Марина опубликовала фотографию с пляжа, акцент в которой сделан на рельефный пресс.

21 апреля четырехкратная чемпионка Украины по легкой атлетике показала свой отдых в Буковеле обжигающим постельным фото.