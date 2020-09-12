Малиновскому предложили покинуть клуб из-за россиянина: спортивные итоги 11 сентября

Максим Иншаков Спорт 09:19, 12.09.2020

Малиновскому предложили покинуть "Аталанту" из-за россиянина, а популярная фитнес-модель пришла полностью обнаженной в тренажерный зал и выложила фото.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 11 сентября.

Кроме того, сестра Неймара похвасталась пышными формами в бикини и одноклубник украинца Яремчука заявил, что они были шокированы его словами. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Популярная фитнес-модель пришла полностью обнаженной в тренажерный зал и выложила фото

Малиновскому предложили покинуть "Аталанту" из-за россиянина – журналист

Сестра Неймара похвасталась пышными формами в бикини

Одноклубник украинца Яремчука: мы были шокированы его словами

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