"Лживый мерзавец": Навальный поставил на место Соловьева в споре с Уткиным

Александр Чеканов Спорт 10:53, 17.04.2020

Российский оппозиционер Алексей Навальный поддержал комментатора Василия Уткина в его споре с пропагандистом Владимиром Соловьевым.

По мнению Навального, спортивный журналист справедливо упрекнул правительство РФ в предательстве на фоне пандемии коронавируса, так как не обеспечило граждан необходимыми условиям при карантине.

Алексей Навальный
кадр из видео

"Уткин сказал правильные вещи. И тут на него сразу летит маленькая моська. Потому что сказаны преступные вещи, потому что Василий усомнился в том, что наше государство прекрасное. И бежит Соловьев, потому что он главный пропагандист. Он выпрыгивает из штанишек и пишет, что Уткин сумасшедший. Соловьев смешной и маленький лжец. Уткин говорит реальные вещи, ведь мы платим налоги этому государству. А за что? А лживый мерзавец Соловьев откровенно врет в глаза людям", – сказал Навальный в эфире своего YouTube-канала.

Как сообщал OBOZREVATEL, после оскорблений в свой адрес Василий Уткин вызвал Соловьева на Versus Buttle. Его оппонент нелепо отказался от вызова, засыпав комментатора новыми грязными высказываниями.

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