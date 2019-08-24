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"Любит играть с овцами": Хабиба жестко унизили

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Известный боец Абсолютного бойцовского чемпионата Колби Ковингтон заявил, что не будет драться с Хабибом Нурмагомедовым, так как россиянин черезчур слаб для него.

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

"Мне по силам спуститься в легкий вес и подняться в средний дивизион. Бой с Хабибом? Ну нет. Ему нечего предложить мне. Этот парень из России любит играть с овцами. Что он будет делать с чистой американской сталью? Я хочу быть чемпионом в трех весовых категориях. Я уже переписываю историю. В прошлом бою я поставил рекорд по количеству значимых выброшенных ударов. Семья президента сидела в первом ряду. Я хочу быть тройным чемпионом", – заявил Ковингтон в интервью MMAJunkie .

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Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября в Абу-Даби Нурмагомедов проведет титульный бой против американца Дастина Порье.

6 октября прошлого года в Лас-Вегасе Конор Хабибу Нурмагомедов победил ирландца Конора МакГрегора в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе.

При этом бой ознаменовался грандиозным скандалом: после его остановки россиянин выпрыгнул из клетки и набросился на спарринг-партнера МакГрегора.

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Тема
UFC
Персона
Хабиб Нурмагомедов
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