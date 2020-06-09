Лучшая теннисистка Беларуси Соболенко: коронавирус боится нас

Лучшая теннисистка Беларуси Арина Соболенко заявила, что ее соотечественники не отнеслись серьезно к пандемии коронавируса.

ЧИТАТЬ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

По словам спортсменки, в стране нет никаких ограничений, а сама она не боится заболеть.

Арина Соболенко

"Коронавирус обошел Беларусь, он не достиг нас. Где он, его не видно же! Он боится нас, белорусов (смеется). У нас вообще народ – я в шоке. В любой торговый центр заезжаешь – полная парковка, народа дофига, никто ничего не боится, везде ходят, бесстрашные. Ну я тоже так отношусь. Ну, блин, переболею – переболею", – приводит слова Соболенко Tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко резко высказался о критике своих рецептов борьбы с коронавирусом.