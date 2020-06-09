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9 июня • обновлено в 16:41
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Лучшая теннисистка Беларуси Соболенко: коронавирус боится нас

1.8т
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Лучшая теннисистка Беларуси Арина Соболенко заявила, что ее соотечественники не отнеслись серьезно к пандемии коронавируса.

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По словам спортсменки, в стране нет никаких ограничений, а сама она не боится заболеть.

Арина Соболенко

Арина Соболенко

"Коронавирус обошел Беларусь, он не достиг нас. Где он, его не видно же! Он боится нас, белорусов (смеется). У нас вообще народ – я в шоке. В любой торговый центр заезжаешь – полная парковка, народа дофига, никто ничего не боится, везде ходят, бесстрашные. Ну я тоже так отношусь. Ну, блин, переболею – переболею", – приводит слова Соболенко Tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко резко высказался о критике своих рецептов борьбы с коронавирусом.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
WTA
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    Подтвержденные случаи: 27 856.

    Вылечились: 12 412. Умерли: 810.

  • В мире заболели более 7,1 млн человек, погибли – больше 407 тысяч.

  • В США заявили, что нашли доказательство распространения коронавируса в Китае еще летом-2019.

  • К самодельным маскам озвучили новое требование – только так они смогут защитить.

  • В ВОЗ заявили, что ситуация с пандемией коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она становится все хуже.

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