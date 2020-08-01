Луческу загонял футболистов "Динамо" на первой тренировке: спортивные итоги 31 июля

Максим Иншаков Спорт 09:19, 1.08.2020 Обновлено: 09:19, 1.08.2020

Футболисты "Динамо" поделились впечатлениями от первой тренировки с Мирчей Луческу, отметив про "невероятные ощущения" и то, что "так тяжело после отпуска еще не было".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 31 июля.

Кроме того, Ирина Морозюк показала себя обнаженной, прикрывшись халатом и вице-чемпион мира готов вернуться в "Динамо". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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