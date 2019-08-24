Ломаченко высказался о завершении карьеры: спортивные итоги 23 августа

Ломаченко готов завершить карьеру. а британскому боксеру устроили подставу в России. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 23 августа.

Кроме того, Валя Семеренко выиграла чемпионат мира по биатлону, известный бодибилдер умер в Москве в свой день рождения и в украинском спорте вспыхнул грандиозный коррупционный скандал. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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