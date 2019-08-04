Ломаченко рассказал о драке с Усиком: спортивные итоги 3 августа

Ломаченко рассказал о "короткой драке" с Усиком и чемпион WBC "нежным касанием" отправил соперника в нокаут.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 3 августа.
Кроме того, популярная фитнес-модель снялась полностью голой и призвала всех раздеваться, а Ломаченко рассказал, чем закончится его бой с Тайсоном Фьюри. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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Ломаченко рассказал, чем закончится его бой с Тайсоном Фьюри
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