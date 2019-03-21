Ломаченко прокомментировал отмену боя: спортивные итоги 20 марта

Ломаченко прокомментировал срыв чемпионского боя и названы условие и сроки нового боя Владимира Кличко. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 20 марта.
Кроме того, экс-муж Началовой отказался от дочери певицы, а Луческу наехал на Лобановского и поплатился. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:
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