Ломаченко прокомментировал отмену боя: спортивные итоги 20 марта

Ломаченко прокомментировал срыв чемпионского боя и названы условие и сроки нового боя Владимира Кличко. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 20 марта.

Кроме того, экс-муж Началовой отказался от дочери певицы, а Луческу наехал на Лобановского и поплатился. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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