Ломаченко назвали пропагандистом после нового поста в Instagram

Украинский суперчемпион Василий Ломаченко вызывал переполох в сети, опубликовав новый пост в социальной сети Intsgram на религиозную тему.

"Если христиане не станут исповедниками, не противостанут злу, то [разорители] обнаглеют еще больше. Если же христиане противостанут, то те еще подумают. Но и нынешние христиане не бойцы. Первые христиане были крепкие орешки: они изменили весь мир", – написал Василий.

Множество болельщиков боксера заподозрили его в пропаганде. "Вася, почему ты из популяризации спорта перешёл в пропаганду религии?", "Что за бред? Вам в больничку пора или к психотерапевту", "Да, Лома, что-то вы со своим дружком с каждым днем все больше огорчаете", "Лома, ты попал в секту, соберись, ты же сильный", "От величайшего спортсмена до религиозного пропагандиста", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко и Александр Усик попали в базу "Миротворца" после того, как приняли участи в съемках российского фильма "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!".