Провал Ракицкого и рекорд Месси: результаты Лиги чемпионов 23 октября

Матчами в группах Е, F, G и H завершился 3-й тур футбольной Лиги чемпионов сезона 2019/2020.

Российский "Зенит" проиграл в гостях немецкому "Лейпцигу", несмотря на фантастический гол украинца Ярослава Ракицкого.

Кроме того, стоит отметить исторический рекорд Лео Месси, который был установлен в матче "Барселона" - "Славия".

Все результаты 23 октября

Группа E

"Генк" Бельгия – "Ливерпуль" Англия 1:4 (0:1, 1:3) Голы: 0:1 – 2 Окслейд-Чемберлен, 0:2 – 57 Окслейд-Чемберлен, 0:3 – 77 Мане, 0:4 – 87 Салах, 1:4 – 88 Одей.

Генк – Кауке, Куэста, Лукуми, Мехле, Уронен, Хейнен, Берге, Ито (Хаджи, 87), Бонгонда (Ндонгала, 66), Саматта, Онуачу (Одей, 81).

Ливерпуль – Алиссон, Робертсон (Гомес, 63), ван Дейк, Ловрен, Окслейд-Чемберлен (Вейналдум, 74), Милнер, Кейта, Фабиньо, Мане, Салах, Фирмино (Ориги, 80).

Предупреждения: Гомес (70), Одей (84).

"Ред Булл" Австрия – "Наполи" Италия 2:3 Голы: 0:1 – 17 Мертенс, 1:1 – 40, пенальти Холанд, 1:2 – 64 Мертенс, 2:2 – 72 Холанд, 2:3 – 73 Инсинье.

Ред Булл – Станкович (Карлос, 33), Кристенсен, Ульмер, Вебер, Рамальо, Юнузович, Мвепу (Койта, 89), Дака (Ашимеру, 68), Холанд, Хван Хи Чхан, Минамино.

Наполи – Мерет, Ди Лоренцо, Малькюи, Кулибали, Луперто, Аллан, Зелиньски, Кальехон (Элмаз, 80), Фабиан Руис, Лосано (Инсинье, 65), Мертенс (Льоренте, 76).

Предупреждения: Лосано (38), Малькюи (39), Холанд (45), Льоренте (89)

Группа F

"Интер" Италия – "Боруссия" Д Германия 2:0 Голы: 1:0 – 22 Мартинес, 2:0 – 89 Кандрева.

Интер – Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Годин, Асамоа (Бираги, 80), Барелла, Кандрева, Брозович, Гальярдини, Мартинес (Валеро, 90), Лукаку (Эспозито, 62).

Боруссия Д – Бюрки, Хакими, Аканджи (Бруун Ларсен, 74), Хуммельс, Шульц, Санчо, Витцель, Азар (Геррейру, 84), Дилэйни (Дауд, 65), Брандт, Вайгль.

Предупреждения: Брозович (43), Барелла (56), Годин (78), Вайгль (79), Хуммельс (87), Кандрева (90).

"Славия" Чехия – "Барселона" Испания 1:2 Голы: 0:1 – 3 Месси, 1:1 – 50 Боржил, 1:2 – 57, автогол Олайинка.

Славия – Коларж, Кудела, Боржил, Цоуфал, Зелены (Тецл, 46), Масопуст (ван Бюрен, 76), Станчу (Гушбауэр, 77), Шевчик, Соучек, Говорка, Олайинка.

Барселона – тер Стеген, Пике, Альба, Лангле, Семеду, де Йонг, Бускетс (Видаль, 78), Артур (Ракитич, 84), Гризманн (Дембеле, 69), Суарес, Месси.

Предупреждения: Альба (35), Масопуст (56), Боржил (64), Олайинка (71), Шевчик (76), Дембеле (90).

Группа G

"РБ Лейпциг" Германия – "Зенит" Россия 2:1 Голы: 0:1 – 25 Ракицкий, 1:1 – 49 Лаймер, 2:1 – 59 Забитцер.

РБ Лейпциг – Гулачи, Клостерманн, Мукиеле, Упамекано, Орбан, Форсберг, Забитцер, Кампль, Лаймер (Демме, 86), Лукман (Поульсен, 69), Вернер (Матеус Кунья, 46).

Зенит – Кержаков, Иванович, Дуглас Сантос, Караваев, Ракицкий, Шатов (Осорио, 65), Барриос, Оздоев, Азмун (Кузяев, 75), Дзюба, Дриусси (Мак, 82).

Предупреждение: Барриос (8).

"Бенфика" Португалия – "Лион" Франция 2:1 Голы: 1:0 – 4 Рафа Силва, 1:1 – 70 Депай, 2:1 – 85 Пицци.

Бенфика – Влаходимос, Ферру, Рубен Диаш, Гримальдо, Томаш Тавареш, Габриэл, Флорентину, Серви (де Томас, 78), Жедсон Фернандеш, Рафа Силва (Пицци, 20), Сеферович (Винисиус, 59).

Лион – Антони Лопеш, Денайер, Марсело, Дюбуа, Коне, Терье (Тиаго Мендес, 56), Ауар (Рен-Аделаид, 88), Тузар, Корне (Траоре, 66), Дембеле, Депай.

Предупреждения: Марсело (10), Дембеле (26), Коне (38), Пицци (41), Жедсон Фернандеш (59).

Группа H

"Аякс" Голландия – "Челси" Англия 0:1 Гол: 0:1 – 86 Батшуайи.

Аякс – Онана, Альварес (де Йонг, 89), Дест, Велтман (Хунтелар, 89), Мартинес, Тадич, ван де Бек, Блинд, Промес (Нерес, 74), Тальяфико, Зиеш.

Челси – Аррисабалага, Томори, Зума, Аспиликуэта, Алонсо, Ковачич, Маунт, Хадсон-Одои (Джеймс, 90), Жоржиньо, Виллиан (Пулишич, 66), Абрахам (Батшуайи, 71).

Предупреждения: Тадич (49), Мартинес (65), Зума (84).

"Лилль" Франция – "Валенсия" Испания 1:1 Голы: 0:1 – 63 Черышев, 1:1 – 90 Иконе.

Лилль – Меньян, Тиагу Джало (Бамба, 87), Фонте, Челик, Габриэл, Андре, Сумаре, Луис Араужо (Иконе, 65), Языджи (Реми, 71), Брадарич, Осимхен.

Валенсия – Силлессен, Габриэл Паулиста, Диакаби, Коста, Васс, Кондогбиа (Солер, 46), Черышев (Гарай, 87), Коклен, Парехо, Макси Гомес, Гамейро (Ли Кан Ин, 65).

Предупреждения: Челик (21), Луис Араужо (42), Диакаби (82), Тиагу Джало (86), Макси Гомес (90).

Удаление: Диакаби (84).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне донецкий "Шахтер" в домашней игре 3-го тура Лиги чемпионов сыграл вничью с "Динамо" Загреб (2:2).

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