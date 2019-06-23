Лидер Ferrari Феттель тайно женился: фото избранницы

Немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель тайно поженился со своей школьной подругой Ханной Пратер. Церемония прошла 15 июня в их родном городе Хеппенхайме.

Обручальное кольцо на пальце четырехкратного чемпиона мира по автогонкам в классе Формулы-1 было замечено на медиадне накануне Гран-при Франции.

Пара встречается с 2003 года, у них двое дочерей — Матильда и Эмили. Себ не любит публичность и соцсети, поэтому совместных снимков в интернете у семьи очень мало.

Пратер родилась в 1987-м и жила в Хеппенхайме, где и ходила в ту же школу, куда и Феттель. Там они и познакомились, а через три года их отношения переросли в романтические.

2006 год

2012 год

2011 год

2017 год

Ханна (справа) и жена Кими Райкконена

Как сообщал OBOZREVATEL, на 7-м этапе чемпионата Формулы-1 Себастьян Феттель стал участником скандального эпизода.

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