Лидер Ferrari Феттель тайно женился: фото избранницы

Немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель тайно поженился со своей школьной подругой Ханной Пратер. Церемония прошла 15 июня в их родном городе Хеппенхайме.
Обручальное кольцо на пальце четырехкратного чемпиона мира по автогонкам в классе Формулы-1 было замечено на медиадне накануне Гран-при Франции.
Пара встречается с 2003 года, у них двое дочерей — Матильда и Эмили. Себ не любит публичность и соцсети, поэтому совместных снимков в интернете у семьи очень мало.
Пратер родилась в 1987-м и жила в Хеппенхайме, где и ходила в ту же школу, куда и Феттель. Там они и познакомились, а через три года их отношения переросли в романтические.
2006 год
2012 год
2011 год
2017 год
Ханна (справа) и жена Кими Райкконена
Как сообщал OBOZREVATEL, на 7-м этапе чемпионата Формулы-1 Себастьян Феттель стал участником скандального эпизода.
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