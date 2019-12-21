Лидер "Динамо" попался на допинге: спортивные итоги 20 декабря

Скандал дня: форварда "Динамо" отстранили от футбола из-за проваленного допинг-теста. УЕФА начал расследование. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 20 декабря.
Кроме того, Пидгрушная провела феерический спринт на Кубке мира по биатлону, а Хацкевич возглавил лидера чемпионата России
Скандал дня: форварда "Динамо" отстранили от футбола – УЕФА начал расследование
Сенсация Пидгрушной: украинка провела феерический спринт на Кубке мира по биатлону
Экс-тренер "Динамо" Хацкевич возглавил лидера чемпионата России
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