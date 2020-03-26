Лера Бойко показала фигуру в соблазнительном купальнике

Супруга вратаря сборной Украины по футболу Дениса Бойко Валерия во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, радует своих подписчиков в Instagram жаркими фото из Индонезии.

Пользователи не смогли устоять перед соблазнительным снимком, на котором девушка запечатлена в розовом купальнике, который подчеркивает все ее сексуальные выпуклости.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить внешность красотки.

Лера Бойко @lera2802

Лера Бойко @lera2802

Лера Бойко @lera2802

Лера Бойко @lera2802

Лера Бойко @lera2802

Лера Бойко @lera2802

Лера Бойко @lera2802

Лера Бойко @lera2802

Лера Бойко @lera2802

Лера Бойко @lera2802

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валерия Бойко восхитила своих подписчиков идеальной фигурой, которую продемонстрировала на солнечном пляже Бали.

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