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26 марта • обновлено в 02:43
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Лера Бойко показала фигуру в соблазнительном купальнике

1.3т
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Супруга вратаря сборной Украины по футболу Дениса Бойко Валерия во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, радует своих подписчиков в Instagram жаркими фото из Индонезии.

Пользователи не смогли устоять перед соблазнительным снимком, на котором девушка запечатлена в розовом купальнике, который подчеркивает все ее сексуальные выпуклости.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить внешность красотки.

Лера Бойко

Лера Бойко

@lera2802

Лера Бойко

Лера Бойко

@lera2802

Лера Бойко

Лера Бойко

@lera2802

Лера Бойко

Лера Бойко

@lera2802

Лера Бойко

Лера Бойко

@lera2802

Лера Бойко

Лера Бойко

@lera2802

Лера Бойко

Лера Бойко

@lera2802

Лера Бойко

Лера Бойко

@lera2802

Лера Бойко

Лера Бойко

@lera2802

Лера Бойко

Лера Бойко

@lera2802

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валерия Бойко восхитила своих подписчиков идеальной фигурой, которую продемонстрировала на солнечном пляже Бали.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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