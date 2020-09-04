Ла Лига выдвинула обвинения в адрес отца Месси

Руководство чемпионата Испании обвинило отца и агента Лионеля Месси в вольной трактовке контракта с "Барселоной".

Руководящий орган ответил на письмо Хорхе Месси, настаивая на том, что клаусула [отступные - прим. ред.] все еще действительна. Аргентинец может покинуть клуб только после ее выплаты.

Хорхе утверждает, что действие пункта о сумме выкупа в 700 млн евро в контракте сына истекло с концом прошлого сезона. В ответном заявлении Ла Лига обвинила отца Лионеля в том, что тот анализирует контракт вне контекста и в отрыве от буквального смысла написанного.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 сентября состоялась встреча Хорхе Месси с президентом "Барселоны". Жорди Бартомеу не отошел от занимаемой позиции и потребовал выплаты 700 млн евро от клуба, который хочет подписать контракт с Лео.

На встрече, которая продлилась 1,5 часа, помимо отца Месси и Бартомеу присутствовали Родриго Месси (брат Лионеля), Хавьер Бордас и юрист Хорхе Пекур.

Напомним, что спустя 20 лет после перехода в "Барселону", Месси сообщил каталонскому клубу о своем желании покинуть клуб, чтобы играть за другую команду в этом сезоне.

Позже было опубликовано письмо Лео, в котором он просит "Барселону" об уходе.

"Барселона" отреагировала на просьбу Месси расторгнуть контракт, отметив, что будет требовать с аргентинского нападающего 700 миллионов евро за досрочное расторжение договора.