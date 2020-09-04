Ла Лига выдвинула обвинения в адрес отца Месси

Руководство чемпионата Испании обвинило отца и агента Лионеля Месси в вольной трактовке контракта с "Барселоной".

Руководящий орган ответил на письмо Хорхе Месси, настаивая на том, что клаусула [отступные - прим. ред.] все еще действительна. Аргентинец может покинуть клуб только после ее выплаты.

Хорхе утверждает, что действие пункта о сумме выкупа в 700 млн евро в контракте сына истекло с концом прошлого сезона. В ответном заявлении Ла Лига обвинила отца Лионеля в том, что тот анализирует контракт вне контекста и в отрыве от буквального смысла написанного.

This is the letter that Jorge Messi just sent to LaLiga in which denies LaLiga interpretation that the €700m buyout clause is still applicable. Jorge insists it is not applicable from the end of last season if the player decides unilaterally to leave FCB.



That's all for now pic.twitter.com/l9AyGap8fh — Guillem Balague (@GuillemBalague) September 4, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 сентября состоялась встреча Хорхе Месси с президентом "Барселоны". Жорди Бартомеу не отошел от занимаемой позиции и потребовал выплаты 700 млн евро от клуба, который хочет подписать контракт с Лео.

На встрече, которая продлилась 1,5 часа, помимо отца Месси и Бартомеу присутствовали Родриго Месси (брат Лионеля), Хавьер Бордас и юрист Хорхе Пекур.

Напомним, что спустя 20 лет после перехода в "Барселону", Месси сообщил каталонскому клубу о своем желании покинуть клуб, чтобы играть за другую команду в этом сезоне.

Позже было опубликовано письмо Лео, в котором он просит "Барселону" об уходе.

"Барселона" отреагировала на просьбу Месси расторгнуть контракт, отметив, что будет требовать с аргентинского нападающего 700 миллионов евро за досрочное расторжение договора.

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