Ла Лига выдвинула обвинения в адрес отца Месси

Руководство чемпионата Испании обвинило отца и агента Лионеля Месси в вольной трактовке контракта с "Барселоной".

Руководящий орган ответил на письмо Хорхе Месси, настаивая на том, что клаусула [отступные - прим. ред.] все еще действительна. Аргентинец может покинуть клуб только после ее выплаты.

Хорхе утверждает, что действие пункта о сумме выкупа в 700 млн евро в контракте сына истекло с концом прошлого сезона. В ответном заявлении Ла Лига обвинила отца Лионеля в том, что тот анализирует контракт вне контекста и в отрыве от буквального смысла написанного.

This is the letter that Jorge Messi just sent to LaLiga in which denies LaLiga interpretation that the €700m buyout clause is still applicable. Jorge insists it is not applicable from the end of last season if the player decides unilaterally to leave FCB.



