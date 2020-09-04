Ла Лига выдвинула обвинения в адрес отца Месси

Лионель Месси.
Руководство чемпионата Испании обвинило отца и агента Лионеля Месси в вольной трактовке контракта с "Барселоной".
Руководящий орган ответил на письмо Хорхе Месси, настаивая на том, что клаусула [отступные - прим. ред.] все еще действительна. Аргентинец может покинуть клуб только после ее выплаты.
Хорхе утверждает, что действие пункта о сумме выкупа в 700 млн евро в контракте сына истекло с концом прошлого сезона. В ответном заявлении Ла Лига обвинила отца Лионеля в том, что тот анализирует контракт вне контекста и в отрыве от буквального смысла написанного.
This is the letter that Jorge Messi just sent to LaLiga in which denies LaLiga interpretation that the €700m buyout clause is still applicable. Jorge insists it is not applicable from the end of last season if the player decides unilaterally to leave FCB.— Guillem Balague (@GuillemBalague) September 4, 2020
That's all for now pic.twitter.com/l9AyGap8fh
Как сообщал OBOZREVATEL, 2 сентября состоялась встреча Хорхе Месси с президентом "Барселоны". Жорди Бартомеу не отошел от занимаемой позиции и потребовал выплаты 700 млн евро от клуба, который хочет подписать контракт с Лео.
На встрече, которая продлилась 1,5 часа, помимо отца Месси и Бартомеу присутствовали Родриго Месси (брат Лионеля), Хавьер Бордас и юрист Хорхе Пекур.
Напомним, что спустя 20 лет после перехода в "Барселону", Месси сообщил каталонскому клубу о своем желании покинуть клуб, чтобы играть за другую команду в этом сезоне.
Позже было опубликовано письмо Лео, в котором он просит "Барселону" об уходе.
"Барселона" отреагировала на просьбу Месси расторгнуть контракт, отметив, что будет требовать с аргентинского нападающего 700 миллионов евро за досрочное расторжение договора.
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