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14 мая • обновлено в 16:45
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"Крым – это Украина": украинский борец Грицай похвалил Усика

14.6т
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Украинский борец Богдан Грицай отметил позитивные изменения в риторике Александра Усика, который в своем обращении назвал себя и людей, которые живут в Крыму и на Донбассе, украинцами.

"Уроки, которые я преподал тебе в своем предыдущем видеообращении, ты усвоил. Во-первых, ты осознал, что бои без правил, агрессия и запугивания являются неприемлемыми даже для такого профессионального боксера, как ты, и это правильно. Во-вторых, ты снова возвращаешься к признанию очевидного. Крым – это Украина. Он не божий, не общий. Для закрепления пройденного материала ты правильно подчеркнул, что люди, которые живут в Крыму и на Донбассе – украинцы. Алилуя!" – сказал Грицай.

Богдан Грицай

Богдан Грицай

УНИАН

"Приятным бонусом" борец назвал тот факт, что в своем последнем обращении Усик назвал себя украинцем, а не малороссом и сепаром.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Грицай указал на проколы в обращениях украинского боксера и рассказал, при каком условии готов отказаться от брошенного Александру вызова.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Богдан Грицай Александр Усик
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Потріотов Потріот
Потріотов Потріот
Че за полу покер, еше один с какой то тернопольщины?
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1
0
Серж Серж
Серж Серж
Красава!
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2
2
Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Что оно за такой липкое тело? Видать проплаченный гопник.
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4
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Спорт

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