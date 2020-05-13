"Крым – это Украина": украинский борец Грицай похвалил Усика

Украинский борец Богдан Грицай отметил позитивные изменения в риторике Александра Усика, который в своем обращении назвал себя и людей, которые живут в Крыму и на Донбассе, украинцами.

"Уроки, которые я преподал тебе в своем предыдущем видеообращении, ты усвоил. Во-первых, ты осознал, что бои без правил, агрессия и запугивания являются неприемлемыми даже для такого профессионального боксера, как ты, и это правильно. Во-вторых, ты снова возвращаешься к признанию очевидного. Крым – это Украина. Он не божий, не общий. Для закрепления пройденного материала ты правильно подчеркнул, что люди, которые живут в Крыму и на Донбассе – украинцы. Алилуя!" – сказал Грицай.

Богдан Грицай УНИАН

"Приятным бонусом" борец назвал тот факт, что в своем последнем обращении Усик назвал себя украинцем, а не малороссом и сепаром.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Грицай указал на проколы в обращениях украинского боксера и рассказал, при каком условии готов отказаться от брошенного Александру вызова.

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