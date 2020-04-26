"Кремлевская подстилка": украинцы "похоронили" Усика за любовь к России
Украинские пользователи всемирной паутины поддержали ветерана АТО и ведущего программы "Veterano Блог" Леонида Остальцев за критику украинского боксера Александра Усика из-за его невнятной гражданской позиции.
В своей передаче Остальцев отметил, что Усик "обязан иметь четкую и обоснованную позицию по вопросам России, а не все интервью "мир, дружба, жвачка", а сверху ещё это присыпать православием и "дружбой во Христе".
В комментариях под видео юзеры массово "похоронили" нашего боксера.
"Стыдно за взгляды Усика", "Упоротий совок вместе со своим кумом Василием. Ранее косил под казака, патриота Украины, а сейчас показал свою истинную суть малоросса и предателя. Отныне он и его победы меня не интересуют", "Усик, на тебя дети смотрят, ты рупор войны, ч*о ты Усик, поменяй флаг, тогда я тебя пойму, а так ты ч*о", "Усика больше нет, это -- кремлевская подстилка".
Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик резко высказался о декоммунизации в Украине и дал совет ее сторонникам.
Кроме того, Усик ответил на вопрос, чей Крым, наехав на Украину.
На Пасху Усик и Ломаченко поздравили Украину видео с российскими актерами и священниками.