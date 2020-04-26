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26 апреля • обновлено в 16:10
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"Кремлевская подстилка": украинцы "похоронили" Усика за любовь к России

8.4т
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Украинские пользователи всемирной паутины поддержали ветерана АТО и ведущего программы "Veterano Блог" Леонида Остальцев за критику украинского боксера Александра Усика из-за его невнятной гражданской позиции.

В своей передаче Остальцев отметил, что Усик "обязан иметь четкую и обоснованную позицию по вопросам России, а не все интервью "мир, дружба, жвачка", а сверху ещё это присыпать православием и "дружбой во Христе".

В комментариях под видео юзеры массово "похоронили" нашего боксера.

"Стыдно за взгляды Усика", "Упоротий совок вместе со своим кумом Василием. Ранее косил под казака, патриота Украины, а сейчас показал свою истинную суть малоросса и предателя. Отныне он и его победы меня не интересуют", "Усик, на тебя дети смотрят, ты рупор войны, ч*о ты Усик, поменяй флаг, тогда я тебя пойму, а так ты ч*о", "Усика больше нет, это -- кремлевская подстилка".

"Кремлевская подстилка": украинцы "похоронили" Усика за любовь к России

(с)24 канал

"Кремлевская подстилка": украинцы "похоронили" Усика за любовь к России

(с)24 канал

"Кремлевская подстилка": украинцы "похоронили" Усика за любовь к России

(с)24 канал

"Кремлевская подстилка": украинцы "похоронили" Усика за любовь к России

(с)24 канал

"Кремлевская подстилка": украинцы "похоронили" Усика за любовь к России

(с)24 канал

"Кремлевская подстилка": украинцы "похоронили" Усика за любовь к России

(с)24 канал

"Кремлевская подстилка": украинцы "похоронили" Усика за любовь к России

(с)24 канал

"Кремлевская подстилка": украинцы "похоронили" Усика за любовь к России

(с)24 канал

"Кремлевская подстилка": украинцы "похоронили" Усика за любовь к России

(с)24 канал

"Кремлевская подстилка": украинцы "похоронили" Усика за любовь к России

(с)24 канал

"Кремлевская подстилка": украинцы "похоронили" Усика за любовь к России

(с)24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик резко высказался о декоммунизации в Украине и дал совет ее сторонникам.

Кроме того, Усик ответил на вопрос, чей Крым, наехав на Украину.

На Пасху Усик и Ломаченко поздравили Украину видео с российскими актерами и священниками.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Александр Усик
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Комментарии
12
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97
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Странная однако на Обозе модерация ....Патриотов банят ,а все отребье резвится на полную !? Пора посмотреть на "баньщиков".....
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0
0
Руденко Сергей
Руденко Сергей
Эти люди сделали куда больше для имиджа Украины , чем большинство этих так называемых *украинцев*
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2
1
Андреев Андрей
Андреев Андрей
Та кто этого идиота Отстальцева поддерживает?
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2
1
hunt andres
hunt andres
Андреев Андрей, Надо вообще его выслать на историческую родину - в солнечный Узбекистан. Хай дыни выращивает:-)
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1
1
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