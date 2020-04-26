"Кремлевская подстилка": украинцы "похоронили" Усика за любовь к России

Украинские пользователи всемирной паутины поддержали ветерана АТО и ведущего программы "Veterano Блог" Леонида Остальцев за критику украинского боксера Александра Усика из-за его невнятной гражданской позиции.

В своей передаче Остальцев отметил, что Усик "обязан иметь четкую и обоснованную позицию по вопросам России, а не все интервью "мир, дружба, жвачка", а сверху ещё это присыпать православием и "дружбой во Христе".

В комментариях под видео юзеры массово "похоронили" нашего боксера.

"Стыдно за взгляды Усика", "Упоротий совок вместе со своим кумом Василием. Ранее косил под казака, патриота Украины, а сейчас показал свою истинную суть малоросса и предателя. Отныне он и его победы меня не интересуют", "Усик, на тебя дети смотрят, ты рупор войны, ч*о ты Усик, поменяй флаг, тогда я тебя пойму, а так ты ч*о", "Усика больше нет, это -- кремлевская подстилка".

(с)24 канал

(с)24 канал

(с)24 канал

(с)24 канал

(с)24 канал

(с)24 канал

(с)24 канал

(с)24 канал

(с)24 канал

(с)24 канал

(с)24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик резко высказался о декоммунизации в Украине и дал совет ее сторонникам.

Кроме того, Усик ответил на вопрос, чей Крым, наехав на Украину.

На Пасху Усик и Ломаченко поздравили Украину видео с российскими актерами и священниками.

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