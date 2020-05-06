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6 мая • обновлено в 23:29
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Кравец выложила откровенное фото через неделю после развода с мужем

1.8т
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Анна Кравец, уже бывшая супруга футболиста сборной Украины Артема Кравца, через неделю после расставания с мужем, порадовала своих подписчиков в Instagram соблазнительным фото с отдыха.

На снимке, сделанному в одной из поездок на Бали, девушка запечатлена крупным планом, при этом акцент сделан на ее внушительном бюсте.

Отметим, что через 2 дня после расставания, девушка выложила селфи, подписав его "больше никаких ч/б, дальше только цветные фото".

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем и Аня объявили о расставании 26 апреля. Пара познакомилась в интернете в 2008 году. Брак заключили в 2010. Воспитывают двоих детей-близнецов Влада и Ивана, родившихся 25 ноября 2017 года.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Артем Кравец
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