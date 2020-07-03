Коронавирус безжалостен ко всем, – экс-тренер "Динамо" о смерти отца Хабиба

Бывший тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев назвал смерть отца российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа огромной потерей для спорта как в РФ, так и во всем мире.

"Искренне соболезную родным и близким Абдулманапа Нурмагомедова. Я был знаком с ним, пусть и не близко. Скажу одно: ушел из жизни выдающийся тренер, подготовивший многих успешных спортсменов и оставивший большой след в истории. Это огромная потеря для всего мирового спорта и для всей нашей страны. Коронавирус, к великому сожалению, безжалостен ко всем..." – цитирует слова Газзаева издание Спорт-Экспресс.

Он отметил вклад Абдулманапа в становление Хабиба как легенды смешанных единоборств.

"Когда мы говорим про Хабиба Нурмагомедова, то обязаны отметить: именно отец сыграл ключевую роль в его становлении как легенды ММА. Абдулманап отвечал и за систему подготовки сына, и за его воспитание и культуру. Нурмагомедов-старший сделал все возможное для того, чтобы Хабиб прославлял Россию во всем мире и чтобы мы все испытывали гордость за нашу страну, наблюдая за его блестящими боями. Все высокие результаты Хабиба во многом достигнуты благодаря его правильному воспитанию, уважению и почитанию своих родителей", – подытожил Газзаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Абдулманап Нурмагомедов умер в одной из больниц Москвы.

Комментатор Рамазан Рабаданов поделился новыми подробностями смерти отца Хабиба, рассказав о том, что он перенес два инсульта.

Позже стало известно, где пройдут похороны Абдулманапа.