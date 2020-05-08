"Король футбола" Пеле попал в топ-5 самых переоцененных спортсменов в истории
Легендарный футболист "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Дэвид Бекхэм был назван самым переоцененным спортсменом в истории, а "Король футбола" Пеле оказался на четвертом месте в списке.
Как сообщает издание SportBible, спортивные болельщики приняли участие в голосовании на сайте TheTopTens. Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду оказался на 11-й строчке в рейтинге, а его извечный соперник Лионель Месси из "Барселоны" стал 46-м. В первую двадцатку попали такие звезды, как боксеры Майк Тайсон и Мэнни Пакьяо, баскетболисты Коби Брайант, Леброн Джеймс, Шакил О’Нил и Майкл Джордан, и футболист Роналдиньо.
Топ-10 списка выглядит следующим образом:
1. Дэвид Бекхэм (футбол);
2. Шакил О’Нил (баскетбол);
3. Мишель Ви (гольф);
4. Пеле (футбол);
5. Террелл Оуэнс (НФЛ);
6. Илай Мэннинг (НФЛ);
7. Коби Брайант (баскетбол);
8. Леброн Джеймс (баскетбол);
9. Даника Патрик (автоспорт);
10. Скотти Пиппен (баскетбол).
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