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8 мая • обновлено в 12:16
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"Король футбола" Пеле попал в топ-5 самых переоцененных спортсменов в истории

2.5т
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Легендарный футболист "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Дэвид Бекхэм был назван самым переоцененным спортсменом в истории, а "Король футбола" Пеле оказался на четвертом месте в списке.

Как сообщает издание SportBible, спортивные болельщики приняли участие в голосовании на сайте TheTopTens. Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду оказался на 11-й строчке в рейтинге, а его извечный соперник Лионель Месси из "Барселоны" стал 46-м. В первую двадцатку попали такие звезды, как боксеры Майк Тайсон и Мэнни Пакьяо, баскетболисты Коби Брайант, Леброн Джеймс, Шакил О’Нил и Майкл Джордан, и футболист Роналдиньо.

Пеле

Пеле

Goal.com

Топ-10 списка выглядит следующим образом:

1. Дэвид Бекхэм (футбол);

2. Шакил О’Нил (баскетбол);

3. Мишель Ви (гольф);

4. Пеле (футбол);

5. Террелл Оуэнс (НФЛ);

6. Илай Мэннинг (НФЛ);

7. Коби Брайант (баскетбол);

8. Леброн Джеймс (баскетбол);

9. Даника Патрик (автоспорт);

10. Скотти Пиппен (баскетбол).

Как сообщал OBOZREVATEL, российский миллиардер Роман Абрамович, который владеет клубом "Челси", попал в топ-25 самых ненавистных людей в футболе.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Коби Брайант ЛеБрон Джеймс Майкл Джордан Криштиану Роналду Рональдиньо Дэвид Бекхэм "Король футбола" Пеле
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