Конора МакГрегора арестовали: спортивные итоги 12 марта

Конор МакГрегор арестован, а украинки феерично выступили в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 12 марта.

Кроме того, президент WBC показал, как выглядит жертва Гвоздика после комы и биатлонистка сборной Украины поразила сеть необычной красотой. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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